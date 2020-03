Englase treeningvideo: harktirel ja õlgadel kõndimine

Spordiklubi Englas avaldab igal tööpäeval õppevideo kahest harjutusest lastele, noortele ja ka suurtele koroonaviiruse perioodil tegutsemiseks. Täna on kavas harktirel ja õlgadel kõndimine.

Harktirelit tehes toetu kätega põrandale, et peast ülerullimine oleks sujuvam ja mõnusam. Samuti kasuta käsi, et end harkasendisse üles ajada. Edaspidi kukerpalli puhul sukeldu kätega sügavamel jalgade vahele (istmiku alla) ja kummarda ülakeha raskus ettepoole, et end hõlpsamalt püsti lükata.

Õlgadel kõndimine on vabavõitluse tehnika, mida kasutatakse vastase alla või vastase ja seina vahele jäädes selleks, et selg matis/seinas liikuda ja leida soodne koht vastase surve alt paremasse asendisse liikumiseks ("põgenemiseks"). Maas võib liikuda ka n-ö tagurpidi, jalgade suunas.