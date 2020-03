Endine Levadia kaitsja Valgevenes: ma ei ütleks, et mängijad kardavad

Endine Tallinna Levadia kaitsja Artjom Rahmanov, kes praegu esindab Valgevene kõrgliigas Bresti Ruhhi, rääkis, et mängijad koroonaviiruse pärast hirmul ei ole.

Erinevalt teistest Euroopa riikidest, kus koroonaviiruse pandeemia tõttu on rakendatud karme piiranguid, pole Valgevenes sporditegevust peatatud.

"Ma ei ütleks, et [jalgpalluritel] on hirm. Juhul kui meeskonnas keegi külmetab või haigestub, hakkavad kohe mingid jutud, aga seni pole mulle teadaolevalt Valgevene jalgpallis ühtki koroonaviirusesse nakatumise juhtumit. Jätkame oma tööd. Kui öeldakse, et mängime, siis läheme väljakule, kui otsustatakse meistrivõistlused peatada, siis läheme pausile," kommenteeris Rahmanov venekeelsele ERR-ile.