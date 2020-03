Sten Maasalu pikendas Soomes lepingut

Käsipallur Sten Maasalu on Soome klubiga Siuntio IF sõlminud uue, aastase lepingu.

Enne Soome liiga lõppemist jõudis Maasalu visata 18 mänguga 57 väravat ning Siuntio asetses neljandal kohal. "Esmane tunne oli ikka väga niru, aasta aega annad kuuma, lihvid play-off'ideks vormi ja präänikut ei saa," kommenteeris Maasalu sarja äkilist lõppu Käsipall24.ee lehele. "Aga arusaadav, et risk tervisele on meeletu ja küll saab järgmine aasta uuesti alustada."

"Ma arvan, et oleks me oleks suutnud medali eest pusida küll. Isegi kui põhihooajal tuli kohati koledaid kaotuseid, siis usun, et kohamängudes oleks võinud asjad teistmoodi minna," lisas sügisel neljandat hooaega Soomes alustav Viljandi kasvandik.

