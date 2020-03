M-Sport muutis erilise olukorra tõttu fookust

"See on kohutav," lausus Wilson väljaandele DirtFish. "Lihtsalt kohutav. Ma ei ole veel kedagi koondanud ja see on minu jaoks täiesti viimane valik."

Wilson on suurema osa oma enam kui 200-pealisest töötajaskonnast koju saatnud ja Cockermouthi baasis jätkatakse 54 inimesega. Fookusesse on tõusnud hübriidmootoriga ralliauto arendamine, mis tuleb WRC radadele ülejärgmisel aastal.

"Sellise firma täielik sulgemine pole ausalt öeldes võimalik. Meile tehakse endiselt tellimusi, töö käib R5 masina kerede ja muu sellisega. Aga põhiline tähelepanu koondub 2022. aasta autole ja loomulikult Bentley [GT3 sarja] programmile."

"Kui siit otsida positiivset, siis annab see meile võimaluse töötada 2022. aasta autoga ja kasutame seda ära," jätkas Wilson. M-Spordi tiimijuht Richard Millener täiendas: "Üritame jääda positiivseks, me oleme positiivsed inimesed ja me vaatame, mida saame tulevikku silmas pidades ära teha."

"Nagu Malcolm ütles, siis 2022. aasta auto on praegu fookuses. Töötame ka järgmist etappi, Safari rallit, silmas pidades, aga reaalsus on see, et me praegu ei tea, millal jälle välja pääseme."

Poolas asuv M-Spordi tehas ehitab endiselt Ford Fiesta R2 masinaid. "Peame silmas pidama, et Euroopa teised piirkonnad võivad enne meid toibuda ja peame olema valmis nendega koostööd tegema ja neid vajalikuga varustama," lausus Millener.