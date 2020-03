Koroonaviiruse karm hoop Eesti jalgpalli tippudele: enam kui miljon kaotatud eurot

Maailma laastav koroonaviiruse pandeemia on seisanud spordielu. Eestis, nagu mitmel pool mujal, kehtib eriolukord. Lisaks sellele, et võistluseid ja treeninguid ei toimu, on Eesti jalgpalliklubidel teinegi mure – nad kaotavad väga palju raha.

26 Eesti tippklubi [10 Premium liigast, 7 Esiliigast (ülejäänud 3 on duublid), 7 Esiliiga B-st (ülejäänud 3 on duublid) ja 2 naiste Meistriliigast (ülejäänud 6 on meeste tippliigades esindatud)] prognoositav saamata jääv tulu, nimetagem seda koroonakahjumiks, on eriolukorrast tingitud perioodil ehk 13. märtsist 1. maini veidi üle ühe miljoni euro, vahendab Soccernet.ee.

"Milline on kriisi lõplik ja reaalne mõju alaliidule ja klubidele, ei ole võimalik täna prognoosida, aga me tegutseme selle nimel, et jalgpall tuleks kriisist välja maksimaalselt tugevana. Numbrid, millele küsimuses viitad, lähtuvad tänastest teadmistest kriisi mõju ja kestvuse kohta ja ega nende kohta rohkem öelda ei saagi," kommenteeris Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak.

"Loomulikult on keeruline ja loomulikult on palju probleeme, aga kui kriis jääb mingisse vähegi mõistlikku ajalisse raami, siis saame hakkama."

