Eriolukorras, kus Eesti sportlaste treenimisvõimalused on praegu äärmiselt piiratud ning atleedid võivad trenni teha üksnes individuaalselt, on veel üks rühm sportlasi, kes vajab erilist tähelepanu – ratsaspordiga tegelevad hobused.

Eile avaldas ratsaspordiliidu peasekretär Riina Pilli pöördumise sportlastele, mida niigi kõigile eelnevalt korduvalt rõhutatud: tuleb hoida distantsi, pesta käsi ning teiste inimestega nii vähe kokku puutuda kui vähegi võimalik.

"Raskustele vaatamata on siiski olulisim järgida eriolukorra reegleid ja hoida inimesi, kes igapäevaselt hobuste eest hoolt kandma peavad," seisis Pilli avalduses.

"Kui on võimalik tööd tallides organiseerida nii, et inimesed kokku ei puutuks, palun tehke seda. Ka kriisiolukorras on meie kõigi esimene prioriteet hobused ja nende heaolu."

Fakt on see, et ratsaspordihobust pole võimalik lihtsalt talli seisma jätta – lisaks toidule ja hoolitsusele peab ta ka liikuda saama. Hobustel pole võimalik harjutusi lihtsalt latris teha või terviserajale lippama minna.

"Põhimõtteliselt oleme soovitanud, et tallid korraldaksid töö nii, et maneežis treenides poleks seal rohkem inimesi kui 2-3 terve suure maneeži peale. Õnneks lubab ilm ka õues treenida. Kui talli juures on mitu platsi, saab treenimist hajutada, et inimesed kokku ei puutukski," rääkis ratsaliidu pressiesindaja Merike Udrik-Õispuu ERR-ile.

Nagu Pillgi, rõhutas ka Udrik-Õispuu, et kõige olulisem on kaitsja hobustega igapäevaselt tegelevaid inimesi. "Kui nemad haigeks jäävad, pole kedagi, kes hobuseid söödaks, joodaks ja nende eest hoolitseks. Seepärast oleme ka rõhutanud, et talli vahel võiks käia võimalikult vähe inimesi."

Tipphobustele on väga oluline ka võistluspraktika, aga sellest pole praegu juttugi, kõik kevadised ja osa suvistestki võistlustest on praegu edasi lükatud või ära jäetud.

"Noorte hobuste treeningus on võistlemine muidugi väga oluline. Üks asi on see, et võid ju oma kodus parkuuri hüpata, aga tegeliku ettevalmistuse annab ikkagi võistlusmoment," selgitas Udrik-Õispuu.

"Rahvusvaheline ratsaliit on asunud juba võistluskalendreid üle vaatama, et mõelda, mis edasi saab. Ka meie ei oska praegu öelda, millal hobused võistlema võiksid pääseda, oleme äraootaval seisukohal. Kõik oleneb lihtsalt, kui kaua eriolukord kestab. Aga eks hiljemalt suve alguses peame võistluste kohta mingid otsused tegema."