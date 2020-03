Patraili klubikaaslased nõustusid palgakärbetega

Koroonaviiruse tõttu on Bundesliga esialgu 23. aprillini peatatud ning see olukord pakub väljakutseid kõikidele Saksamaa klubidele, vahendab Käsipall24.ee. "Nagu paljudele teistele, oli see situatsioon meile esialgu üle pea käiv. Me suutsime siiski sihikindlalt edasi töötada ning mõistsime, et kriisist välja tulemiseks peame kõik üheskoos pingutama," ütles Hannoveri tegevdirektor Eike Korsen pressiteates. "Me saatsime kõigile abipalve ning mul on äärmiselt hea meel, et meie klubi töötajad olid nõus teatud järeleandmisi tegema."

"Et me saaks meeskonnana neil rasketel aegadel edasi minna, peab igaüks oma osa andma," ütles TSV kapten Fabian Böhm. "Loomulikult loodame, et kõik läheks võimalikult kiiresti tagasi normaalseks ning saaksime taas oma fänne ja toetajaid väljakul esinedes inspireerida."

