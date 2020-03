Türgi poksijad nakatusid OM-kvalifikatsiooniturniiril koroonaviirusesse

Türgi poksiföderatsiooni presidendi Eyup Gozgeci arvates poleks pidanud turniir üleilmse pandeemia ajal aset leidma. Türklase sõnul riskis ROK asjatult sportlaste tervisega. "Olen hämmeldunud, et samal ajal kui kogu maailma rakendas koroonaviirusega võitlemiseks karme meetmeid, lubasid ROK ja Briti valitsus võistlusel toimuda. See oli vastutustundetu ja nüüd on kahjuks meie kolmel koondislasel koroonaviirus."

Kvalifikatsiooniturniiril osales umbes 350 poksijat 40 riigist, kuid võistlus jäeti pärast kolme päeva pooleli, kui üle maailma hakati koroonaviiruse pandeemiast tingituna kehtestama reisipiiranguid.

Türgi poksiföderatsiooni president plaanib ROK-ile esitada kaebuse, lisades, et ei võistluspaigas ega sportlasi majutanud hotellis polnud piisavalt meditsiinitöötajaid. "Kahjuks nakatusid kaks meie sportlast ja koondise peatreener Londonis koroonaviirusesse. Neid ravitakse ja õnneks on nende seisund hea, kuid tegemist on ROK-i vastustundetu tegutsemise katastroofilise tulemusega," seisab Gozgeci kirjas.

"Viirus on levinud juba eelmise aasta detsembrist. Sellest tulenevalt on paslik küsida, miks ei lükatud Euroopa kvalifikatsioonivõistlust edasi? Nad ei arvestanud osalejate tervisega."

Rahvusvaheline Olümpiakomitee pole veel Gozgeci kaebusele vastanud.

Poolelijäetud Londoni turniiril osalesid ka Eesti poksijad Stiven Aas ning vennad Pavel ja Semjon Kamanin. Kui viimased langesid avaringis konkurentsist, siis Aasal jäi turniir pooleli.