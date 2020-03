Sergei Zenjov on koos klubiga Almatõs hotellis: kuhugi liikuda ei saa

"Oleme kõik koos leegionäridega siin hotellis. Kuhugi liikuda ei saa. Kogu linn on kinni," sõnas Zenjov Soccernet.ee-le. Almatõs resideerub Šahtjor kodulinna puudulike treeningtingimuste tõttu.

Kasahstanis on koroonaviiruse positiivse testi andnud 72 inimest ja Zenjov tunnistas, et erinevalt näiteks Valgevenest suhtutakse seal viirusevastastesse meetmetesse tõsiselt. "Tänavad on igatahes tühjad ja inimesi seal ei ole."

