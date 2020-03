Otepääl karjääri esimese MK-etapi võitnud suusataja lõpetab tippspordiga

33-aastane suusataja ütles sotsiaalmeedia vahendusel, et kuigi otsus on hirmutav, siis tundub see õige. "Ma olen pea alati tahtnud paremaks saada. Nüüd aga ei tunne ma enam samasugust nälga ja ma arvan, et nooremad sportlased väärivad võimalust," kirjutas Brandsdal Instagramis.

"Ma olen äärmiselt uhke, et olen viimase kümne aasta jooksul kuulunud rahvusmeeskonda. Ma olen saanud nii palju kogemusi ja viibinud fantastilises keskkonnas, kus olen saanud areneda. Jätkan kõvasti treenimist ka tulevikus.

"Selle kõrval ootan uusi väljakutseid, neist üheks on lõpetada õpingud tööstusökonoomika erialal," lisas 2014. ja 2018. aasta olümpiamängudel osalenud sprinter, kel jäid tiitlivõistluste medalid siiski võitmata.

Neljal korral sprindiarvestuses MK-sarjas kolme hulka tulnud Brandsdal teenis oma karjääri esimese etapivõidu 2011. aastal Otepää klassikasprindis.