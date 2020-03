Otepää maratoni virtuaaljooks tõi starti mullusest rohkem osavõtjaid

Otsus oli erandlik, kuid ka käesolev eriolukord on erandlik. Kui spordivõistluste korraldamine on täiesti arusaadavatel põhjustel keelatud ning viiruse leviku tõkestamiseks tuleb inimeste vahelist distantsi hoida, on virtuaaljooks ainuke võimalus võistluse algsel kuupäeval läbi viimiseks, vahendab Marathon100.com.

Mõnevõrra ootamatult tõstis uudne võistlusformaat Otepää maratoni osavõtjate arvu. Kui mullu osales sel võistlusel 69 jooksjat-kõndijat, siis tänavu küündis osavõtjate arv 85-ni. Virtuaaljooksu formaat võimaldas võistlusel osaleda oma kodulähedastel jooksuradadel, lihtsalt ja mugavalt.

"Tore, ei seganud siis ei viirus ega virtuaaljooks," kommenteeris osavõtjate arvu võistluse peakorraldaja Tiit Tali.

Virtuaaljooksu eelised tulid välja ka muudes aspektides – ajalimiidi puudumise tõttu sai distantsi läbida omale sobivas tempos.

Vaatamata sellele, läbis kiireim maratoonar Otepää maratoni raja mullusest võitjast kiiremini. Lauri Enn alustas oma võistlust 21. märtsil kell 12.00 Tehvandi staadionilt ning läbis võistluse originaalraja. Eesmärk lõpetada maraton kolmest tunnist kiiremini jäi sel korral tugeva vastutuule taha. "Lootsin alla kolme tunni joosta, aga tuuli oli enamus teed vastu ja sinna see tulemus jäi." Lauri tulemus sel korral väga korralik 3:01.56.

Kiireim naine oli Siiri Pilt, kes on Otepää maratoni võitnud 2017., 2018. ja 2019. aastal. Siiri tulemuseks sel korral 3:52.20.

Poolmaratonis, milles osales 65 jooksjat-kõndijat, oli kiireim Tarmo Reitsnik (1:24.02), kel oli samuti algselt plaanis osaleda Otepää-Tartu maratoni tavavõistlusel, mis hetkeolukorras virtuaaljooksuga asendati. Naistest oli kiireim poolmaratonijooksja Sille Kaljurand (1:42.32).

Loomulikult – virtuaaljooksule omaselt ei selgitatud võitjaid, kuigi tulemused on protokollis paremusjärjestusse seatud.

"Mulle see mõte hullult meeldis ja panin kohe jooksma," kommenteeris üks osavõtja Otepää maratoni virtuaaljooksu. "Osalesime täna oma esimesel poolmaratonil. See oli äge kogemus," kommenteeris teine. "Kiidan, et sellise toreda plaaniga välja tulite," märkis kolmas osavõtja.

Virtuaaljooks tõstis ka Otepää maratoni osavõtjate geograafiat – sel korral oli jooksjaid nii Eestist kui Soomest.

Järgmised Eesti virtuaaljooksud on sel nädalal toimuv Suunto Virtuaaljooks ning järgmisel nädalal toimuv Haapsalu maanteejooksu virtuaaljooks. 4. aprillil stardib uute medalitega juba suvine Suunto Virtuaaljooksude hooaeg ning mai alguses ootab ees Tartu Maastikumaratoni virtuaaljooks.