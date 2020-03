Spordiklubi Englas avaldab igal tööpäeval õppevideo kahest harjutusest lastele, noortele ja ka suurtele koroonaviiruse perioodil tegutsemiseks. Täna on kavas hundiratas ja sild õlale.

Hundiratas on saali jõudnud laste ja noorte jaoks harjutus, kus tasemevahe alati suur - on neid, kes veerevad vilunult üle käte ning on ka neid, kelle jaoks kogu oma keharaskuse kätele panemine ja jalgadega läbi õhu tuhisemine tekitab pelgust.

Võibolla on see harjutus, mida vanemad pelgavad oma lastele ise õpetada või siis ei tule selle pealegi, et sellist asja ette võtta. Igatahes - tehke seda!

Alustage rahulikult videos näidatud harjutustega ning ärge muretse perfektse vormi pärast - raskuse kandmine üle käte ning jalgade õhku saamine on juba hea samm edasi harjutusele sild õlale, eriti just nõelasilma-pöördega on esialgu hea koordinatsiooniharjutus.

Jalgade tööd on võibolla isegi lihtsam õppida seina ääres, kus polegi võimalik teises suunas liikuda. Silda ja ümberpööret on aga seina ääres juba raskem teha - kisub kitsaks. Vabavõitluses kasutatakse säärast silda maas vastase alt väljasaamiseks (kus võib samuti päris kitsaks minna).