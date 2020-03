Raul Must kerkis edetabelis kuuendat nädalat järjest

Rahvusvaheline sulgpallielu on küll peatunud, kuid rahvusvahelise sulgpalliföderatsiooni (BWF) maailma edetabelid uuenevad teisipäeviti endiselt.

Viimase 52 nädala tulemuste põhjal püsib Eesti meeste esireket Raul Must juba kuuendat nädalat järjest tõusufaasis. 11. veebruari 90. kohalt on tallinlane nüüdseks kerkinud 81. positsioonile. Viimased viis nädalat 59. kohal paiknenud naiste esireket Kristin Kuuba kaotas oma punktisummast ühe turniiri ja 920 punkti ning taandus 62. kohale.

Üksikmängude esikümnes muudatusi ei toimunud. Meeste edetabeli kolm paremat on endiselt Kento Momota (Jaapan), Tien Chen Chou (Taiwan) ja All Englandi poolfinalist Anders Antonsen (Taani). Naiste edetabelit juhib All Englandi võitnud Tzu Ying Tai (Taiwan), järgnevad Yufei Chen (Hiina) ja Akane Yamaguchi (Jaapan).

Tokyo olümpiale kvalifitseerumise edetabelis on Raul Must kümnelt edukamalt turniirilt kogutud 20 173 punktiga 34. kohal, naiste üksikmängus hoiab Kristin Kuuba 22 330 punktiga 29. kohta. Kvalifikatsiooniperioodi lõpu oli BWF kavandanud 1. maiks, kuid kui olümpiamängud peaksid aasta võrra edasi lükkuma, võib kogu senine protsess tühiseks osutuda.