Ümber Viljandi järve jooks stardib augustis

"See, et 1. mail ümber järve jooksu korraldada ei saa, oli meile selge juba eriolukorra väljakuulutamise esimesel päeval," nentis suurjooksu korralduskomitee juht Mati Jürisson. "Otsisime jooksukalendrist sobivat aega, kuhu jooks mahutada." Jürisson nentis, et võistlusgraafik muutub suve teises pooles väga tihedaks, kuid varasemale ajale ei saanud ka jooksu paigutada.

"Me pole kordagi mõelnud võimalusele, et jooks võiks üldse pidamata jääda," kinnitas peakorraldaja. Ümber Viljandi järve jooksu on peetud igal aastal alates 1931. aastast. Ka teise maailmasõja aastatel leiti iga kord võimalus jooks ära pidada ning toonagi pidid korraldajad otsima ajalist võimalust ning starti mitmel korral edasi lükkama. Praegused korraldajad on täis usku, et ka tänavu saab jooks peetud.

Ümber Viljandi järve jooks on Eesti vanim traditsiooniline rahvaspordivõistlus, mida tänavu peetakse 91. korda. Esimest korda starditi 1928. aastal. Algusest peale on jooksu rajavalik olnud osalejale vaba. Reeglite järgi tuleb ületada Orika ja Kösti sild.

1950. aastate keskel suurjooksu tiitli pälvinud spordivõistlusel osaleb igal aastal enam kui 4000 inimest, kelle seas on tuhatkond last, kes jooksevad päev enne suurjooksu staadionil.

Ümber Viljandi järve jooks on Eesti linnajooksude sarja üks etapp.