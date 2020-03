Milanos viibiv Erika Kirpu koroonaviiruse ees hirmu ei tunne

Milanos resideeruva Kirpu sõnul pole hirmuks põhjust. "Kui järgid kõiki vajalikke nõuandeid ja ettevaatusabinõusid, pole muretsemiseks põhjust. Oleme elukaaslasega pea kogu aeg kodus. Treenime kas toas või aias ja kodust väljas käime vaid hädavajadusel. Seetõttu pole mul kusagilt viirust saada," rääkis Eesti vehkleja venekeelsele ERR-ile.

Koroonaviiruse testi pole Kirpu veel teinud. "Kui sul sümptomid puuduvad, maksab sellise testi tegemine 300 eurot. Ma ei näe selleks vajadust. Mul pole kellegagi ammu kontakti olnud, ma ei käi väljas ja ma tunnen end suurepäraselt."

"Poes käin ma väga harva. Seda teeb tavaliselt mu mees. Poodi lubatakse üheaegselt piiratud kogus inimesi ja järjekorrad puuduvad. Poes käies koroonaviirusesse nakatuda on üsna keeruline."

Kirpu tunnistab, et karantiinitingimustes on keeruline tavapäraselt treenida. "Itaalias on profisport samasugune töö nagu kõik teised ametid ja töötegemine karantiini ajal keelatud ei ole, kuid kuna spordihallid on suletud, on treenimine raskendatud. Meil veab, et oleme mehega mõlemad vehklejad. Aitame teineteist, aga niimoodi kaugele ei arene. Väga kaua ei saa kodus treenida. Keskendume füüsilisele ettevalmistusele, reaktsioonidele ja kiirusele."

Eesti epeevehkleja loodab ka, et tänavusi olümpiamänge päris ära ei jäeta. "Minu arvates on sportlaste ja kõikide planeedi inimeste üldine tervis ja heaolu peamine. Kui järgmise nelja nädala jooksul hakkab olukord paranema, saab ehk olümpia veel selle aasta sees korraldada, aga minu arust pole seda enam algsetel kuupäevadel võimalik teha. Aasta või kahe võrra neid edasi lükata oleks aga vale, sest see on spordis väga pikk aeg."

"Mulle meeldis olümpiakomitee presidendi Thomas Bachi sõnavõtt, kes ütles, et raskel ajal oleks olümpiamängud lootuse sümbol – valgus tunneli lõpus. Tema sõnud läksid mulle väga hinge. Peaksime nüüd kokku hoidma rohkem kui kunagi varem."