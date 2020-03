Englase treeningvideo: karukõnd ja peapealseis

Karukõnd vast suurt tutvustamist ei vaja - esmapilgul lihtne liikumine on tegelikult kogu kehale päris hea koormus, kuid alguses on võib-olla vaja ka koordinatsioon paika saada. Kui tahad suuremat väljakutset, otsi õuest mõni väike küngas - kui nägu ees üles kimamine on lihtne, siis külg ees ja tagurpidi ronimine on juba suurem väljakutse.

Peapealseisu saab teha nii aja peale kui ka korduste peale - mitu korda järjest saad ühe hooga jalad õhku tõstes tasakaalu jääda. Samuti võid juba peapeal seistes hakata jalgadega õhus mängima ja erinevaid asendeid võtma.