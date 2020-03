Eesti juurtega jalgpallur tuli viiendat korda Austraalia meistriks

Luik tegi laupäeval Austraalia naiste kõrgliiga finaalis kaasa kõik 90 minutit, kui tema koduklubi Melbourne City alistas tühjade tribüünide ees (koroonaviiruse tõttu) Sydney FC 1:0, vahendab Soccernet.ee.

Melbourne City läbis terve liigahooaja kaotuseta ning võitis Austraalia naiste liigas rekordilise neljanda tiitli. Luik on lisaks nendele neljale võitnud ühe tiitli ka Brisbane Roariga. Samuti on ta tulnud karjääri jooksul Taani meistriks ning Austraalia koondisega Aasia meistriks.

"Ma arvan, et me ei mänginud oma parimat jalgpalli, aga võitlesime ja tegime töö ära. Tunnustan Sydney FC-d hea mängu eest, kuid arvan, et väärisime sel hooajal tiitlit," kommenteeris Luik pärast finaali Austraalia naiste kõrgliiga kodulehele.

