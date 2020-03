Englase treeningvideo: kuidas tippida kiirelt ja liikuda istmikul?

Alustame nädalat kiirelt ja plahvatuslikult, pannes jalad nii kiiresti kohapeal tippima kui suudame. Kergelt kaasa liikuvad käed aitavad jalgadega paremat rütmi leida. Kehaasend on selline, mis võimaldab käed kiirelt maha panna ja jalad tahapoole visata - tehnika, mida vabavõitluses ja maadluses kasutatakse siis, kui vastane tuleb jalgadest kinni haarama. Kui tahate hoida korralikku kiirust, tasub harjutust teha korraga 10, maksimum 20 sekundit.

Istmikul liikumine on oskus, mida vabavõitlejal läheb vaja olukorras, kui vastasel on õnnestunud võitlus maha viia - ka maas "istudes" peab suutma püsida liikuvana. Et asi oleks lõbusam, võite teha seda koos vanemaga nii, et istmikul liikuja peab suutma "peegeldada" püsti liikuva vanema liikumist: kui vanem liigub peale, peab maas olija liikuma tagasi; kui vanem liigub eest ära, peab maas olija teda jälitama; kui vanem liigub külje peale, peab ka istmikul liikuja liikuma külje peale. Kõige viimane maas liikumise harjutus on ka suurepärane harjutus kõhulihastele.