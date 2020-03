Dener Jaanimaa koroonaviirusest Moskvas: inimesed võtavad seda väga vabalt

"Kusjuures üllatav oli see, et mingeid meetmeid ei olnud. Rahvast oli saalis, ilmselgelt oli neid seal vähe, aga lubatud olid kõik saali. Mängud said eelmisel nädalavahetusel mängitud," kommenteeris Jaanimaa "Spordipühapäevale".

Praeguseks on siiski hooaeg pausil. "Trenni teeme, mis on väga veider, sest mujal Euroopas on ka trennid suletud. Muidugi, kes väheke haige, teda ei lasta saali sissegi."

Siiski võtavad venelased Jaanimaa sõnul olukorda ehk liigagi stoiliselt. "Nii palju kui lugenud olen ja uudiseid vaadanud, siis Moskvas on kuidagi vähe nakatunuid. See tundub kuidagi kahtlane. Aga Venemaa on Venemaa - ei oska rohkem midagi kommenteerida."

Hetkel midagi erilist märgata ei ole. "Elu läheb edasi nagu paar kuud tagasi. Inimesed võtavad seda väga vabalt. Ma ei ütleks, et see on hea. Tegemist on ikka tõsise olukorraga, aga nii see elu mentaliteet hetkel on. Kõike saab põhimõtteliselt teha."

"Mulle tundub, et mujal Euroopas võetakse tõsisemalt, aga siin viimaste päevade jooksul ikkagi on hakatud rohkem rääkima sellest. Karantiinid ja särgid-värgid. Tundub, et läheb tõsiseks asi," usub käsipallur.