"Tenniseliit saatis ministeeriumile kirja, kes vastas, et kui suudame tagada selle, et inimesed teineteisele lähedale ei lähe, on väljas sportimine teretulnud," rääkis keskuse juhataja Märten Tamla Delfile.

Tallinki tennisekeskuse välisväljakud on alates esmaspäevast avatud iga päev kella 9-st 19-ni. Aegu saab broneerida ja maksta kuni kolm päeva ette ainult keskuse kodulehel. Keskuse maja jääb suletuks ning riietusruume ja WC-sid kasutada ei saa. Haigustunnuste korral väljakutele mängima minna ei tohi.

Tamla lisas, et nii nagu terviseradadelgi, ei saa nad lõpuni kontrollida, et tõbised inimesed välkjakutele ei pääse, kuid ta loodab, et ükski kaine mõistusega inimene nagunii haigena õues sportima ei kipu.

Tallinki keskus nagu ka teised spordiklubid loodavad praeguses keerulises olukorras riigi toetusele. Tamla sõnul on ta olnud sunnitud juba töötajate palku 30 protsenti vähendama ning kahjuks pole ka koondamistest lähiajal pääsu.

Kultuuriministeerium saatis täna kell pool kuus õhtul täpsustava pressiteate, kus lükkas ümber levima hakanud väite, et ministeerium on andnud tennisekeskusele eriloa avada välisväljakud ja korraldada seal trenne.

"Kultuuriministeerium kinnitab, et klubid ja treenerid ei tohi initsieerida tegevusi, mis toovad inimesi kokku ja suurendab viiruse leviku ohtu, ka välisrajatistel," kirjutatakse pressiteates.

Ministeerium palub juhinduda korduma kippuvatest küsimustest, kus on kirjas:

Millised tegevused on vabas õhus ja välisrajatistel lubatud?

Vabas õhus asuvatele spordirajatistele ei ole keeldu rakendatud ning need on sarnaselt tervise- ja looduslike õpperadadega lubatud. Sellegipoolest on oluline, et rajatise omanikud teevad kõik selleks, et oleks võimalik järgida kõiki Terviseameti soovitusi. Samuti peab rajatise haldaja tagama, et seal toimuvad tegevused ei lähe vastuollu kehtestatud piirangutega.

Juhul kui vabas õhus asuva spordirajatise kasutamine on tasuline, siis on oluline, et tasumine lahendatakse viisil, mis ei lähe kehtiva piiranguga vastuollu (siseruumid jäävad suletuks ja täiendavaid teenuseid ei pakuta jne). Samuti tuleb arvestada, et keelatud on nii avalikud kogunemised kui ka spordivõistlused.

See tähendab, et ka vabas õhus asuvates spordirajatises (või mujal vabas õhus) ei ole lubatud korraldada keskselt koordineeritud (nt spordiklubi või treeneri või juhendaja poolt) treeninguid või muid ühistegevusi.