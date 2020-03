Ujumise Euroopa parimad mais ei selgu

Iga kahe ala tagant toimuvatel võistlustel selguvad kontinendi parimad ujujad, vettehüppajad, avaveeujujad ja sünkroonujujad. Kuni eelmise sajandi lõpuni selgitati võistluste raames Euroopa meister ka veepallis.

Praeguse plaani kohaselt toimuvad Euroopa meistrivõistlused 17.-30. augustil ehk kui olümpiamängude kuupäevad jäävad paika, siis algaks need vaid kaheks päeva pärast suursündmuse lõppu. Teine variant on lükata EM aga järgmisesse aastasse.

Koroonaviirusesse on hetkel nakatunud enam kui 308 000 inimeste üle maailma ja surnuid on üle 13 000. Ungaris on vastavad arvud praeguse seisuga 131 ja kuus.