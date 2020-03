CSKA-st Rakverre jõudnud Venemaa talent: see on võimalus rohkem Euroopat näha

Rakvere Tarva ridades palliva 18-aastase Venemaa korvpalli Filipp Gafurovi sõnul on Eesti-Läti liigas mängimine talle heaks võimaluseks avardada enese maailmapilti. Enne Rakveresse siirdumist mängis 212 cm pikk pallur Valga-Valka meeskonnas.

"Enne Valgasse minekut toimetasin Moskva CSKA noorteprogrammis. Sealt sain endale lepingu Riia VEF-iga, kes andis mind Valgasse laenule. Eesti on minu jaoks võimalus natukene rohkem Euroopat näha," rääkis Gafurov portaalile Korvpall24.ee.

"Rakveres mulle väga meeldib. Siin on kõik treeningu ja meeskonna poole pealt paigas. Linna keskus on ilus, puhas ning kõik vajalik on olemas. Olen rendil selle hooaja lõpuni ja eks siis näha ole, kas jätkan uuel hooajal VEF-is."

18-aastase palluri saagiks langes sellel hooajal Eesti-Läti liigas keskmiselt 23,7 minutiga 9,3 punkti, 5,6 lauapalli ja 1,3 korvisöötu.

