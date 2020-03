Tänavune jäähoki MM jäetakse ära

Jäähoki MM toimunuks algsete plaanide kohaselt 8. maist 24. maini Šveitsis.

"Tegemist on raske otsusega, kuid otsusega, mida rahvusvaheline hokipere peab aktsepteerima," kommenteeris IIHF-i president Rene Fasel. "Koroonaviiruse on globaalne probleem ja valitsused peavad nägema suurt vaeva, et selle levikut tõkestada. IIHF peab tegema kõik endast oleneva, et neid aidata. Peame spordi hetkeks kõrvale jätma ja toetama nii valitsusi kui ka tervet hokiperet."

IIHF-i sõnul pole MM-i mujale viimine võimalik ning selle aasta võrra edasilükkamine vajab arutamist, sest kuni 2025. aastani on MM-i võõrustajamaad juba paika pandud. Järgmine aasta peaks MM toimuma Lätis ja Valgevenes.