Napoli ignoreerib koroonaviirust ning alustab ühiste treeningutega

Itaalia jalgpalli kõrgliigaklubi Napoli naaseb järgmisel nädalal treeningutele, hoolimata sellest, et kõiki klubisid on hoiatatud koronaviiruse pandeemia ohtlikkusest.

Viirus on tapnud Itaalias üle 4 000 inimese, mida on enam kui üheski teises riigis. Eriti rängalt on kannatada saanud Bergamo ja Lombardia põhjapiirkonnad. Itaalia mängijate liidu (AIC) president Damiano Tommasi kinnitas, et mängijatele on ohtlik naasta palliplatsile, kui kogu rahvas peaks endiselt karantiinis olema, vahendab Soccernet.ee.

Cagliari andis juba varasemalt teada, et treenivad esmaspäevast alates rühmadesse jaotatuna ja Napoli naaseb kogu meeskonnaga tagasi treeningväljakule. "SSC Napoli meeskond jätkab treeningutega kolmapäeval, 25. märtsil," teatas klubi reedel.

Vaatamata pandeemia mõju Itaaliale on riigi spordiminister Vincenzo Spadafora seadnud Serie A naasmise kuupäevaks 3. mai.

