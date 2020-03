Arbeiteri tulevik on enam kui lahtine: Soomes on praegu sotsiaalne katastroof

Soome jalgpalli esiliigaklubi KTP peatreener Argo Arbeiter andis Viljandi Tulevikule intervjuu, kus puudutas ka tänast päeva, millele on koroonaviirus väga tõsise pitseri pannud. Arbeiter tunnistas ausalt, et pole üldse kindel, et KTP selle pausi üle suudab elada.

"Kui sa arvestad, et kodumängu tulu on kuskil 15 000-20 000 eurot, siis on see suur osa klubi eelarvest. Kui mõelda sponsoritele, siis ilmselgelt mingil hetkel ettevõtted lõpetavad meie toetamise," vahendab Soccernet.ee Arbeiteri sõnu.

"Esimene variant on, et liiga jätkub 15. juunil, aga selleni tuleb elada ja toime tulla. Kui klubidel pole sissetulekut, siis on see kõigi jaoks päris keeruline," rääkis ta.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.