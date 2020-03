Šveitsi kõrgliigaklubi vallandas üheksa mängijat

Šveitsi liiga peatati koroonaviiruse leviku tõttu 1. märtsil, kui valitsus oli keelanud rohkem kui 1000-pealised kogunemised, kirjutab Soccernet.ee.

Jalgpallivõistluste seiskumise järel ähvardavad paljusid klubisid üle Euroopa majanduslikud probleemid. Nendega toimetulemiseks võttis Sion, kes paikneb Šveitsi kõrgliigas kümne meeskonna seas kaheksandal kohal, kasutusele drastilised meetmed, lõpetades lepingu üheksa mängijaga, kellele palga vähendamise mõte ei sobinud.

Üheksast jalgpallurist tuntuimad on endised Londoni Arsenali mehed Alex Song (mänginud ka Barcelonas) ja Johan Djourou ning endine Moskva CSKA ja AS Roma ründaja Seydou Doumbia. Ülejäänud väljaheidetud on kapten Xavier Kouassi, Pajtim Kasami, Ermir Lenjani, Mickael Facchinetti, Christian Zock ja Birama Ndoye.

