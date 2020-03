Kodutute jalgpalli MM jäetakse ära

"Andsime endast parima, et tänavust kodutute MM-i korraldada, kuid paraku muutus see pandeemiast tingitud olukorra tõttu võimatuks," kommenteeris kodutute MM-i üks loojatest Mel Young. "Jätkame samal ajal otseloomulikult aga tööd selle nimel, et kaasata jalgpalli võitlusesse kodutuse vastu."

Esimene kodutute jalgpalli MM toimus 2003. aastal Austrias Grazis ning siis astusid võistlustulle 18 riigi kodutud. Tänavu pidi MM toimuma 28. juunist 5. juulini ning turniirile oli oodata üle 500 mängija üle kogu maailma.

Viimasel MM-il Walesis triumfeeris nii meeste kui naiste konkurentsis Mehhiko.