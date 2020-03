U-21 jalgpallikoondise valikmänguks leitakse uus aeg

Eesti on valiksarjas seni kohtunud alagrupikaaslastega ühel korral. Viie mänguga on nopitud kolm punkti, kui Pärnus alistati Läti koondis.

Meie valikgrupi tipus on kuue mänguga 14 punkti kogunud Venemaa, kelle järel on viie matšiga kümme punkti kirja saanud Poola. Bulgaaria on viiest mängust hangitud kaheksa punktiga kolmas ning Serbia on ühe enampeetud mänguga kogunud seitse punkti. Eestil on viiendana kolm punkti, Lätil kaks.

U-21 EM-finaalturniiri korraldajad on Ungari ja Sloveenia. Esialgselt planeeriti finaalturniir mängida 2021. aasta suvel, kuid meeste EM-finaalturniiri edasi lükkamine 2021. aasta suveks mõjutab ka U-21 vanuseklassi ajakava. UEFA teatab turniiri toimumisaja esimesel võimalusel.