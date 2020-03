Osavusfestivalid peavad pausi

Koroonaviiruse leviku ja Eesti vabariigis kehtestatud eriolukorra tõttu on peatunud või edasi lükkunud erinevad jalgpallivõistlused ja -tegevused, sealhulgas ka Rimi jalgpalli osavusfestivalid. Enne eriolukorra rakendumist peeti üle Eesti kokku kaheksa festivali.

Pidamata on veel kuus festivali, kui hetkeseisuga on edasi lükatud Läänemaa, Lääne-Virumaa, Tallinna, Harjumaa, Saaremaa ja Viljandimaa eelvõistlused. "Hetkel on koolide tavapärane rütm häiritud ja festivalide täpne jätkumisaeg selgub pärast eriolukorra lõppemist. Meie soov oleks pidada edasilükatud eelvõistlused septembris ja oktoobris ning finaalvõistluse plaanime korraldada novembri alguses Kalevi Spordihallis," sõnas rahvajalgpalli osakonna juhataja Teet Allas.

Möödunud nädala alguses said viimasena osavusfestivale pidada Raplamaa ja Pärnumaa koolid.

Rapla Sadolini Spordihoones toimunud eelvõistlusest võttis osa 6 kooli ja 81 last. Nooremas vanuserühmas, 1.-3. klasside arvestuses noppis Kohila Gümnaasium võidu 21 punktiga. Neile järgnesid Märjamaa Gümnaasium (15 punkti), Kohila Mõisakool (10), Rapla Vesiroosi Kool (9), Valtu Põhikool (6) ja Kaiu Põhikool (5). 4.-5. klasside seas tuli Kohila Gümnaasium esikohale 24 punktiga. Teise koha saavutas Märjamaa Gümnaasiumi I võistkond (17 punkti), edestades oma kooli II võistkonda nelja punktiga. Nende järel tulid Kohila Mõisakool (12), Rapla Vesiroosi Kool (11), Valtu Põhikool (7) ja Kaiu Põhikool (3).

Pärnus peetud eelvõistlusel sündis osalejate rekord, kui oskuseid käis näitamas 13 kooli ja 183 last. Noorema vanuserühma, 1.-3. klasside arvestuses, suutis Raeküla Kool 13 võistkonna arvestuses koguda 41 punkti. Nende järel tulid Sindi Gümnaasium I (38 punkti), Uulu Põhikool (34), Ülejõe Põhikool (33), Tori Põhikool (30), Jõõpre Kool (24), Paikuse Põhikool (22), Mai Kool I (21), Vändra Gümnaasium (18), Kilingi-Nõmme Gümnaasium (16), Mai Kool II (13), Audru Kool (12), Surju Põhikool (12), Sindi Gümnaasium II (4). Vanemas vanuseklassis, 4.-5. klasside seas, sai Raeküla Kool esikoha samuti 41 punktiga. Teisele kohale tuli Ülejõe Põhikool 34 punktiga. Neile järgnesid Uulu Põhikool I (34), Kilingi-Nõmme Gümnaasium (31), Surju Põhikool (27), Jõõpre Kool (26), Tammsaare Kool (25), Mai Kool II (24), Paikuse Põhikool (21), Sindi Gümnaasium (19), Audru Kool (13), Tori Põhikool (10), Uulu Põhikool II (10), Mai Kool I (3).

Seoses festivalide jätkumisega sügisel, saavad erandina edasilükatud eelvõistlustel osaleda 1.-4. ja 5.-6. klasside õpilased ning finaalis 5.-6. klasside lapsed.