Jalgpalliliit: me ei saa lapsi kontrollida, saame vaid teha üleskutse tervele mõistusele

ERR-i ajakirjanik nägi oma silmaga neljapäeva õhtupoolikul Tallinna velotrekil asuval kunstmurustaadionil mitukümmet last koos täiskasvanutega pallitreeningut tegemas. ERR-i küsimusele vastas jalgpalliliidu avalike ja koostöösuhete osakonna juhataja Mihkel Uiboleht, et nad on seesuguseid kaebusi saanud ka varem ning pannud klubidele korduvalt südamele, et nad rõhutaksid lapsevanematele ja noormängijatele vajadust püsida isolatsioonis ja teha trenni individuaalselt. "Neid klubisid, kelle kohta sellist infot oleme saanud, pole just kümneid, aga päris mitu. Kui saame signaali, et kuskil on mingeid klubi lapsi nähtud treenimas, oleme kohe reageerinud. Oleme rõhutanud, et see on tõsine asi ja et sellist tegevust ei tohi olla ning üritame seda sõnumit igati võimendada. Aga kokkuvõttes peavad ikkagi ka lapsevanemad võtma vastutuse. See ei ole naljaasi."

Uibolehe sõnul võivad sellised kogunemised lastel tekkida ka spontaanselt: "Toon näite, kus kuulsime, et ühel väljakul on kümnepealine lasterühm trenni tegemas. Seal oli erinevas vanuses lapsi, osad neist klubide kasvandikud, osad mitte. Meile tuli info, et mõned lapsed kandsid klubide särke, kuid uurides selgus, et nad ei kuulunud enam tegelikult selle klubi hingekirja. Kuigi arvati, et üks klubi teeb treeningut, oli see siiski laste täielik isetegevus."

Kuna spordibaasid ja klubide omanduses olevad staadionid on valitsuse eriolukorra otsusega suletud, puudutab probleem eelkõige selliseid staadione, mis on kõigile kasutamiseks avatud. "Me ei saa selliseid staadione kuidagi kontrollida, saame vaid teha üleskutse tervele mõistusele," lausus Uiboleht.

Uiboleht sõnas, et jalgpalliliit paneb lapsevanematele veel kord südamele, et nad oma lapsi jälgiks ega lubaks neid koos teistega palli mängima. "See nõue pole mitte kiusu pärast või lihtsalt nõude enese pärast. Sellel on väga konkreetne sisuline põhjus. Kui mõnest klubist kasvõi üks jalgpallur haigestub ja peab karantiinis olema, tähendab see, et terve võistkonna töö võib olla halvatud. Vastutus on terve meeskonna ja liiga ees, sest üks jalgpallur võib viia karantiini terve meeskonna, misjärel viibib terves liigas treeningtöö algus, rääkimata võistluste algusest. Meie eesmärk on olla kohe valmis liigaga taasalustama, kui olukord normaliseerub."