Englase treeningvideo: joonejooks ja jalatõsted

Täna on kavas joonejooks ja jalatõsted.

Et joonejooksust võimalikult palju kasu saada, tuleb seda teha maksimaalse kiirusega. Üksi võib korraliku kiiruse üles saamine olla aga päris raske. Kui leidub õde või vend, aga vanused ja võimed hästi ei klapi, võib ühe jaoks harjutuse lihtsamaks (või keerulisemaks teha) - näiteks tuleb ühel tuua tagasi kaks paberirulli, samal ajal kui teine toob 4-5. Mida tasavägisem (ja usutavam - ehk siis kõrval sörkiv lapsevanem ei pruugi anda päris sama tulemust) on lahing, seda suurem on tõenäosus see pingutus kätte saada.

Teine võimalus on võtta stopperiga aega ja kirjutada tulemused üles, mida saab siis nädalast nädalasse võrrelda. Jalatõste on harjutus, mis treenib nii keha keskosa kui ka osavust - pange fantaasia tööle kust ja kuhu paberirulle tõsta.