Istanbuli Galatasarayd esindav Kolumbia jalgpallitäht Radamel Falcao kirjutas sotsiaalmeedias etteheitvalt: "Inimesed üle maailma surevad ja meie räägime jalgpalli mängimisest."

Sarnaselt on käitunud mitmed teised mängijad ning liidermeeskonna Trabzonspori nigeerlasest jalgpallur John Obi Mikel otsustas koguni klubist lahkuda.

Ka profijalgpallurite ülemaailmne esindusorganisatsioon FIFPRO on kutsunud üles mänge peatama. "Mitmed välismängijad on meiega kontakteerunud ja öelnud, et neil on COVID-19 viiruse levimise juures ebamugav jätkata," teatas ühendus sotsiaalmeedias.

Trabzonspori omanik Ahmet Agaoglu kaitses seisukohta järgnevalt: "Jalgpall on Türgis üks asi, mis lubab inimestel stressist vabaneda, meelt lahutada ja mõtteid eemale viia. Kui liiga pikaks ajaks peatada, siis kuu aja pärast ei jätku kohtunikke, et kõiki lahutusjuhtumeid lahendada."

NB! Täiendatud: Täna Eesti aja järgi umbes kell neli teatasid Türgi võimud, et keelavad jalg-, korv- ja võrkpalliliigade jätkumise.

Türgis on praeguse hetkega registreeritud 191 koroonaviiruse kandjat. Kaks inimest on haiguse tõttu surnud.