Naiste koondise aprillikuised EM-valikmängud lükatakse edasi

Eesti naiste koondise esimeseks vastaseks aprillis oleks olnud võõrsil Sloveenia, kellega oldi kohtumine kokku lepitud 10. aprilliks. Neli päeva hiljem planeeriti mängida Hollandiga Groningenis.

UEFA teatas, et kõik 6.-14. aprillini planeeritud matšid lükatakse edasi soovitatavalt 19.-27. oktoobriks, mis olid esialgu kavandatud play-off mängudeks. Täpsed kuupäevad selguvad lähiajal, mil alaliidud on omavahel kokkuleppele jõudnud. Eesti on alustanud läbirääkimisi nii sloveenide kui ka hollandlastega.

Juunikuus toimuvaid mänge esialgse plaani kohaselt edasi ei lükata. Eesti planeerib 5. juunil Pärnu Rannastaadionil võõrustada Venemaad ning samal väljakul oldaks 9. juunil vastamisi Türgiga. Septembrikuises koondiseaknas oleks 18. septembril meie vastaseks võõrsil Kosovo ning neli päeva hiljem võõrustaksime Sloveeniat.

Eesti on nelja kohtumisega teeninud ühe punkti, kui oktoobrikuus õnnestus Istanbulis viigistada Türgiga. Türklannadel on samuti kirjas üks viigipunkt. Meie kuueliikmelises alagrupis on naiskonnad seni pidanud väga erineva arvu kohtumisi, kuid gruppi troonib kuuest mängust maksimaalsed 18 punkti noppinud valitsev Euroopa meister Holland.

2021. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri korraldajaks on Inglismaa. Turniiri avavile on esialgse kava kohaselt 7. juulil, kuid meeste EM-finaalturniir toimumine 2021. aasta suvel on hetkel löögi alla seadnud naiste turniiri samaaegse toimumise, sest meeste Euroopa meistrivõistluste poolfinaalid ja finaal toimuvad samuti Inglismaal. UEFA teatab naiste EM-finaalturniiri täpse toimumisaja esimesel võimalusel.

Eesti naiskonnal on tänavu plaanis pidada mänge ka novembrikuus. Meie ning Valgevene alaliidud leppisid kokku EJL-i jalgpallihallis toimuvad maavõistlused, kui naiskonnad lähevad vastamisi 26. ja 29. novembril.