Teigamägi: Pariisi EM-i osas tehakse otsus tõenäoliselt järgmisel nädalal

Olümpiamängud pole Euroopa ja ka Eesti kergejõustiklaste jaoks ainuke tänavune suurvõistlus, mille kohal koroonaviiruse tõttu küsimärk ripub. 26.-30. augustini Pariisis toimuv EM on samuti haiguse tõttu kahtluse all.

Eesti kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi sõnas, et tõenäoliselt tehakse otsus Pariisi EM-i toimumise osas järgmisel nädalal, kui telekonverentsi teel koguneb Euroopa kergejõustikuliidu juhtkond.

"Laual on kaks-kolm varianti, aga võistluste ära jätmine praegu kõne all ei ole," rääkis Teigamägi ERR-ile. "Võimalus on, et võistlused korraldatakse ikkagi sel ajal, kui nad toimuma peaksid, aga tõenäoline on loomulikult ka edasi lükkamine."

Teigamäe sõnul ei saa võistlusi lükata 2022. aastasse, kui on järgmine kergejõustiku EM-i toimumise aken, sest nende võistluste korraldusõigus on juba antud Münchenile. "Neid asju ei ole nii kerge ümber mängida. Seetõttu on tõenäolisemad paar perioodi järgmisest aastast."

Kuigi EM-i toimumiseni on aega rohkem kui Tokyo olümpiamängudeni, on otsuse võimalikult varane langetamine Teigamäe sõnul oluline eelkõige sportlaste seisukohast vaadatuna. "Nemad peavad teadma, milleks nad täpselt valmistuvad. Huupi on ju ka raske treenida."