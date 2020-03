Teenekas juhendaja Enn Roosi: treener teeb tööb 24 tundi ööpäevas

Nooremana juhendas praeguseks 80-aastane Roosi mitmeid nimekaid mitmevõistlejaid. "Kui kümnevõistluse treener oled, siis pead põhimõtteliselt valdama kõiki alasid. Üldkogum on, kuidas neid ette valmistad. Äärmusteni ei lähe," lausus ta.

"Aga kui elus hiljem juhtus, et tuli tegeleda üksikaladega, sain aru, kui vähe ma tean ja kui palju peab teadma, et viia õpilane üksikalal kas või Eesti meistriks."

Teiste seas on 2009. aastal Valgetähe V klassi teenetemärgi saanud juhendaja treeninud 8000 punktini jõudnud Tiit Pahkerit ja Sven Reintakki, naistest näiteks Kaie Kandi. Reintaki ja Kandi juures toob ta välja andekuse.

"Reintak jõudis väga kaugele ja tütarlaste grupis Kaie Kand jõudis väga kaugele. Töökuse poolest - kõige kauem treenis minu juures Anu Teesaar [kettaheitja ja kuulitõukaja - toim.]," ütles Roosi.

"Kunagi unistasin, et tuleks Eesti meistrivõistlustel medalile - ma ei saanud sellega hakkama. Aga Anu Teesaar võitis Eesti meistrivõistlustel 46 korda medali. Nii et terve ports medaleid."

Lisaks on Roosi juhendanud teivashüppajat Lembi Vaherit. "Temaga oli väga huvitav lugu. Jõudsime kaugele. Tal on väga suur tahtmine, ta oli väga hoolas treenija. Ta jõudis selleni, et 2009. aastaks oli neljal korral püstitanud teivashüppes Eesti rekordi."

"Nii Lembi Vaher kui ka Anu Teesaar tõmbasid lõuga 14 korda," meenutas kogenud treener. "Praegu on meestel väga imelik, et lähevad sõjaväkke, aga ei jõua rohkem kui paar korda. Lembi Vaher, teivashüppaja - talle oli see loomulik, aga Anu Teesaar ei tahtnud ka maha jääda ja siis nad tegid neid harjutusi."

Miks ta üldse treeneriks hakkas? "Treeneriamet mulle väga meeldis ja püüdsin oma õpilastes teha mitte seda, mis tore oleks, vaid seda, mis neile kohane on. Leida nende tugevamad küljed."

"Kõik tahavad olla täna paremad kui eile. Areng on kõige tähtsam. Kui see toimub, siis nad on kõik rahul.

"Seda osa mõtled nii palju ja mis välja paistab - selle peale ei oska mõeldagi," jätkas Roosi. "24 tundi ööpäevas teeb treener tööd. Tänan, et abikaasa ja pere on vastu pidanud. Ma pole kunagi küsinud, kas tohin laagrisse sõita? Ma sõitsin ja saime hakkama."