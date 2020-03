Jalgrattaklubi Viiking väljakutse on panna alus uuele profiratturite põlvkonnale

Eesti Jalgratturite Liit tutvustab Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking tegemisi, kust on sirgunud sellised ratturid nagu Mihkel Räim (Israel Start-Up Nation), Karl-Patrick Lauk (Team Pro Immo Nicolas Roux) ja Steven Kalf (Team Credit Mutuel-Garage Premier-Fewoss) ning mille alustalaks on legendaarse Saaremaa Velotuuri korraldaja Riho Räim.

Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking hoiab lisaks Eesti rattaspordi arengule kaasa aitamises lippu kõrgel ka Saarema esitlemisel Saarte mängudel, mis toimuvad iga kahe aasta tagant ja kust eestlastest ratturid igal korral rohkelt medaleid on noppinud.

Kui palju rattureid teie klubis on?

Küsimusele ühene vastus puudub, sest sõltub sellest, keda loeme ratturiks. Tippspordi seisukohalt lähtudes saame selja sirgeks lüüa ja väita, et meil on kolm ratturit, ülejäänud paarkümmend rattasõiduhuvilist hoiavad oma füüsilist vormi ja on kursis maailmas toimuvate sõitude ja saavutustega.

Millised on teie klubi selle hooaja eesmärgid, kuidas plaanite neid saavutada?

Oleme Eesti äärealal tegutsev väike klubi, kes on viimase paarikümne aasta vältel laiendanud rattaspordi geograafiat nii Eestis kui väljaspool seda. Eelmisest aastast alates oleme tööd alustanud uue põlvkonnaga, keda püüame suunata rattaspordi harrastamisele. See on ka meie selle aasta väljakutse ja eesmärk.

Millist rattaüritust ja miks ootate sel hooajal kõige rohkem?

Jälgime põnevusega kõiki rattasõite, kuid eriti neid, kus meie klubi kasvandikud (Mihkel Räim, Karl Patrick Lauk ja Steven Kalf) oma rattad rahvusvahelistel jõukatsumistel stardijoonele seavad.

Peame lugu ja jälgime hasardiga võidusõite, mille korraldamise tasemes on kvaliteedi kõrval pühendumus ja asjatundlikkus nagu näiteks Valgete Teede rattaralli jt sama korraldaja poolt läbiviidavad spordisündmused.