Tallinna Kalev sai uue peatreeneri

Aleksandr Dmitrijev oli esindusmeeskonna peatreeneri rollis 41 kohtumises, millest võideti kümme ning viigistati kuus," vahendab Soccernet.ee.

"Nägime Sankaga koos, et meie pikaajalised visioonid ei kattu ning ta soovib uusi väljakutseid ja hetkel on parim aeg sellele mõtlemiseks. Lahkuminek oli mõlemapoolne otsus. Kindlasti kohtume staadionil ja soovime talle palju edu," sõnas Kalevi spordidirektor Joel Lindpere Dmitrijevi lahkumisest.

