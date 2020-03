Englase treeningvideo: teerull ja kõhul kiikumine

Kolmanda päeva harjutused Englase vabavõitlejatelt: teerull ja kõhul kiikumine.

Teerull tekitab trennis alati palju elevust - võtad suuna ette, aga siis kaldud kursilt kõrvale (või põrkad teistega kokku) ning võib-olla hakkab pea ka esialgu tibake ringi käima. Samas käte-jalgade sirgena ja maast lennus hoidmine on paras väljakutse. Toenglamangus rullimine on aga korralik töö õlgadele ja kui suudad keha keskosa sirgena hoida (nii, et istmik alla ei vaju), siis saab ka see tugevamaks. Rullimisel tee kindlasti asju mõlemas suunas. Kui kõhul kiikumine algul välja ei taha tulla, võib vanem kaasa aidata - ühe käega jalgadest, teine käsi rinnaku alla ja hakkad vaikselt edasi-tagasi kiigutama.