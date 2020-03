Moskvast tulnud sõnumite kohaselt ei pruugi Kalev/Cramo hooaeg veel läbi olla

Juhul, kui olukord paraneb piisavalt 10. aprilliks ja erinevaid piiranguid, mis üritustele on peale pandud, alandatakse, on VTB Ühisliiga valmis taasalustama mängudega, pidama allesjäänud põhihooaja kohtumised ja play-off'id, vahendab Korvpall24.ee.

"Me teadsime, et meil on vaja COVID-19 puhangu tõttu vastu võtta raskeid otsuseid. Kõige tähtsam on osalejate ja poolehoidjate turvalisus. Me loodame näha peatselt positiivseid uudiseid ja jätkata hooajaga," kommenteeris VTB Ühisliiga president Sergei Kušenko.

Loe edasi portaalist Korvpall24.ee.