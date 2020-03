Segapaaride MM jääb ära, Turmann ja Lill võistelda ei saa

Maailmameistrivõistlused segapaaris kurlingus pidid toimuma Kanadas, Kelowna linnas 18.-25.aprillil.

Eesti Curlingu Liidu juhatuse liige Fred Randver tõdes, et föderatsiooni otsus on mõistetav, kuna selle eesmärgiks on hoida sportlaste, võistluse korraldajate ja pealtvaatajate tervist. "Olukord on sportlaste, korraldajate ja kõikide kurlingu fännide jaoks muidugi suurt pettumust valmistav, kuid mõistame täielikult selle raske otsuse vajalikkust," sõnas Randver.

Hetkel on ebaselge, kuidas ära jäänud võistlus mõjutab Pekingi taliolümpiamängude kvalifikatsioonipunktide jagamist.

Eelmisel aastal lõpetasid Turmann ja Lill segapaaride MM-i viienda kohaga ning selleks aastaks olid eesmärgid seatud vähemalt sama kõrgele.

Järgneva viie nädala jooksul ootas Eesti parimat kurlingupaari ees ka kolm MK-etappi, mis jäävad samuti ära. "Jätkame treeningud kodujääl. Tunneme ennast hästi ja anname endast parima, et hoida head vormi ja olla valmis tulevasteks võistlusteks. Loodame, et olukord Eestis ja maailmas normaliseerub kiiresti ning me kõik saame jätkata oma igapäevase eluga," sõnasid Turmann ja Lill.

Eesti kurlingupaar treenib šveitslanna Nicole Strausaki ning Kanada tipptreeneri Allan Moore'i käe all. Moore'i juhendamise all arendavad Turmann ja Lill mängu tehnilist ja strateegilist poolt ning Strausak abistab mängu mentaalse poolega. Kurlingupaar jätkab koostööd ka rootslasest treeneri Kristian Lindströmiga.

Marie Turmann ja Harri Lill esindasid Eestit MM-il 2016. aastal, jõudes kuue tugevaima hulka. 2018. aastal jäi kurlingupaari tulemuseks 13. koht ning 2019. aastal saavutati Eesti jaoks ajaloo kõrgeim, viies koht.