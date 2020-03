TÄNA | Kas UEFA lükkab jalgpalli EM-finaalturniiri edasi?

Koroonaviiruse pandeemia tõttu on sisuliselt kogu spordimaailm vähemalt aprilli lõpuni seiskunud, ent õhus on ka küsimused, mis saab suvistest suurvõistlustest. Täna peab Euroopa jalgpalliliit (UEFA) kriisikoosoleku, et otsustada, mida teha pooleliolevate Meistrite ja Euroopa liigaga ning mis saab suvisest EM-finaalturniirist.

UEFA presidendi Aleksander Ceferi kokku kutsutud kriisikoosolekul osalevad 55 rahvusvahelise alaliidu esindajad, Euroopa jalgpalliklubide liit ning mängijate ühendus FIFPro.

Kell 14.00 Eesti aja järgi alustavad UEFA liikmed internetipõhist koosolekut, kus arutatakse Euroopa jalgpalli lähitulevikku COVID-19 haiguse leviku tingimustes. Kõiki alaliite esindavad virtuaalsel koosolekul president ja peasekretär.

Senise info põhjal võib eeldada, et EM lükatakse edasi. BBC andmetel on räägitud detsembrikuusse lükkamisest, aga ka täiesti ärajätmisest. Kõige tõenäolisem on aga see, et EM lükatakse 2021. aastasse. Järgmisesse aastasse edasilükkamise juures peab aga meeles pidama, et 2021. aasta suvel toimuvad ka naiste Euroopa meistrivõistlused, Rahvuste liiga ja kuni 21-aastaste Euroopa meistrivõistlused.

Jalgpalli Meistrite liigas ja Euroopa liigas on praeguse seisuga mängud peatatud. Ühe variandina on räägitud, et kui mängud jätkatakse, peetakse veerandfinaalidest alates miniturniirid, kus korduskohtumisi ei ole, turniirid toimuksid Istanbulis ja Gdanskis, mis muidu peaksid võõrustama finaalmängu.