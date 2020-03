Brasiilia jalgpallurid kandsid protestiks näomaske

"Me soovime, et meistrivõistluste kohtumised peatatakse. Inimeste elud peavad olema tähtsamad," ütles meeskonna direktor Paulo Luz.

Pealtvaatajateta kohtumises alistas Gremio korduväljakul Sao Luizi tulemusega 3:2. Maske seejuures kohtumise ajal ei kantud, nendega tuldi vaid väljakule.

Peale mängu ütles meeskonda juhtinud Renato Portaluppi: "Terve maailm on pausile pandud, kas Brasiilia jalgpall ei peaks sama tegema? Meie sõnum on, et peaks ja ma loodan, et meid kuuldakse."

Mängijate palveid võetigi kuulda, sest pühapäeva õhtul võttis Brasiilia Jalgpalliliit vastu otsuse kõik kohalikud mängud peatada.