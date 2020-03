Port: sportlase jaoks väga palju ei muutu, korralduslik pool saab suurema löögi

"Klubisid mõjutab kindlasti rahaliselt. Klubide käive sõltub sellest, palju võistlustel käiakse ja sponsorid tahavad, et neid nähtaks," lausus Port intervjuus ETV spordisaatele.

"Sportlase jaoks väga palju ei muutu - nende elu on ikka täis ootamatusi. Võidad, ei võida, jääd haigeks - mis iganes. Aga spordi korralduslik pool saab kindlasti suurema löögi."

Pordi sõnul on raske öelda, kes olukorrast võidab. "Kaotaja on suuresti sponsorite maailm, kuna ta kaotab ühe poodiumi, mis on kogu aeg nende kaupa presenteerinud. Samas võib ka öelda, et see on nende strateegia küsimus," lausus ta.

"Nad võivad näiteks hakata toetama positiivset tegevust, mis aitab inimestel haigustest hoiduda ja miks mitte seda spordi kaudu teha. Miks mitte selline taktika välja mõelda? Arvatavasti keegi turundaja seda juba planeeribki."

"Arvatavasti tekivad mingisugused reeglid sponsorluse maailmas. Et kindlustada tulevikku paremini. Maailm muutub väiksemaks ja nakkusoht ähvardab spordivõistlusi paremini," jätkas Port. "Spordimaailmas vast meediapilt muutub, aga mitte mängu iseloom."