Koroonaprobleemi käes ägav Itaalia pole nõus korvpallihooajale joont alla tõmbama

Sealne väljaanne La Prealpina avaldas info, mille kohaselt sealse korvpalliliiga juhid on teinud otsuse, et lõplikult hooajale joont alla veel ei tõmmata. Itaalia Korvpalliliidu asepresident Gaetano Laguardia kinnitas, et eesmärgiks on võetud siiski hooaega ühel hetkel jätkata. Mehe sõnul on seatud ka punane joon, mille kohaselt jätkatakse hooajaga, kui seda saab teha enne aprilli lõppu, vahendab Korvpall24.ee.

Eestlastest mängisid tänavu Serie A-s meie koondislased Siim-Sander Vene (Varese) ja Henri Drell (Pesaro).

Eesti Korvpalliliit pole seni samuti lõplikult koduseid liigasid ära lõpetanud. Korvpall24.ee portaalile teada oleva info kohaselt tehakse otsus uuel nädalal, kui liiga juhtkond esitab omapoolsed ettepanekud alaliidu juhatusele.

Loe edasi Korvpall24.ee portaalist.