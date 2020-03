Kaisa Mäkäräinen tõmbab karjäärile joone alla

"Tegin 2003. aastal siin staadionil oma esimesed laskesuusatreeningud ja nüüd lõppeb minu rahvusvaheline laskesuusakarjäär äkitselt siin," kirjutas Mäkäräinen sotsiaalmeedias.

"Seda mitte viisil nagu ma tahtnuks või planeerinuks, ilma pealtvaatajateta, aga me ei saanud valida."

"Otsusest hoolimata on minuga kõik korras, kuigi see on emotsionaalne ja see hooaeg on olnud raske. Aga see võta mult kõiki neid häid asju, mis mul on laskesuusatamises minevikus olnud," jätkas soomlanna.

"Kui maailm taas normaalseks pöördub, siis soovin, et mul oleks šanss oma fänne taas kuidagi kohata."

37-aastane Mäkäräinen tuli karjääri jooksul neljal korral (2011, 2014, 2018) MK-sarja üldvõitjaks. Kokku on ta saavutanud 27 etapivõitu.

Tiitlivõistluste ainus täistabamus pärineb 2011. aastast, kui ta tuli esikohale Hantõ-Mansiiski MM-i jälitussõidus. Lisaks on tal MM-idelt veel üks hõbe ja neli pronksi, aga olümpiamedal jäi saamata.