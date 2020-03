Leedu korvpalliliigale tõmmati joon alla, Žalgirisele meistritiitel

Leedu korvpalliliidu teatel otsustati force majeure'i tõttu hooaeg enneaegselt lõpetada ja kuulutada meistriks mängude katkestamise ajal põhihooaja liigatabelis liidrikohal olnud Žalgiris.

"Ootame fännidelt, spordikogukonnalt ja partneritelt mõistmist ja tuge. See otsus mõjutab rahaliselt nii klubisid kui liigat. Aga inimeste tervis ja elud on olulisemad ja tegime otsuse, mis on nii mängijatele, personalile kui ühiskonnale kõige turvalisem," teatas Leedu korvpalliliit.

Žalgiris teatas hiljem, et kuna Leedu liigale tõmmati joon alla ja Euroliigas on mängud vähemalt 11. aprillini peatatud, lubati nii mängijatel kui treeneritel klubi juurest lahkuda.