Helsingis olümpiavõitjaks kroonitud Tšehhi odaviskaja suri 97-aastaselt

Seejuures on huvitav fakt see, et samal päeval krooniti olümpiavõitjaks ka Zatopkova abikaasa. Emil Zatopek sai olümpiakulla kaela 5000 meetri jooksus. Lisaks võidutses Emil Helsingis veel 10 000 meetri ja maratonijooksus. Dana võitis oma teise olümpiamedali, sedapuhku hõbedase, kaheksa aastat hiljem Roomas. Kahel korral krooniti odaviskelegend ka Euroopa meistriks.

"Tšehhi sport on kaotanud ühe oma suurema isiksuse," seisis Tšehhi olümpiakomitee pressiteates.

Dana ja Emil sündisid samal päeval ja aastal ning abiellusid 1948. aasta oktoobris. Emil suri 2000. aastal.