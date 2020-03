Esimene täispikk rallipäev algas kuulsa El Chocolate kiiruskatsega ja valitsev maailmameister Ott Tänak näitas kohe võimu, kui oli paremuselt teise aja välja sõitnud kuuekordsest maailmameistrist Sebastien Ogier'st 10,3 sekundit kiirem.

Järgmisel katsel sõitis eestlane ühe kurvi pikaks, tabas kivi ja kaotas koos tagumise vedrustusega 45 sekundit. Hoolduspausil saadi masin taas töökorda ja Tänak võitis ka El Chocolate kordusläbimise, vähendades liidri Ogier'ga vahe 36,5 sekundile.

Dramaatiline katse sai aga saatuslikuks Esapekka Lappile, kelle masin süttis finišis. Põlengut ei saadudki kontrolli alla ja tema Ford Fiestat ei õnnestunud enam päästa. Reedel lõppes ralli Tänaku meeskonnakaaslaste Dani Sordo ja Thierry Neuville'i jaoks, teiste ebaõnne tõttu tõusis eestlane esikolmikusse, kuid langes sealt päeva lõpetanud lühikese linnakatse järel välja. Kolmandal kohal olevast Elfyn Evansist lahutab teda enne laupäevast võistluspäeva siiski vaid 0,2 sekundit.

Mehhiko MM-ralli üldine paremusjärjestus reedese võistluspäeva järel Autor/allikas: EWRC-results.com

Neljapäevane võistluspäev:

Neuville edestas ralli värvikireval avalöögil lähimat konkurenti Elfyn Evansit 0,4 sekundiga, 1,12-kilomeetrise publikukatse teisel läbimisel oli tema edu waleslase ees 0,7 sekundit.

Testikatsel paremuselt neljandat-viiendat aega näidanud Ott Tänak alustas esimest täispikka võistluspäeva kolmandalt kohalt, kaotades Neuville'ile 1,9 sekundiga.

Enne rallit:

Kui hooaja teine etapp Rootsis kahanes lumepuudusel vaid 171 kilomeetrile, läbitakse Mehhikos katsekilomeetreid pea kaks korda rohkem: 324,85. Tegemist on hooaja esimese kruusaralliga, eelmisel aastal saavutas toona veel Toyota eest sõitnud Ott Tänak Sebastien Ogier' järel teise koha.

Leoni mägede vahel, kus sooja on üle 30 kraadi ja teed kuivad, hakkab teistele kruusa lahti sõitma Toyota piloot Elfyn Evans. "Vihma oli ilmselt veidi liig oodata," sõnas waleslane WRC kodulehele. "Selleks, et mingit erinevust hakkaks nägema, peaks nagunii sadama pikka aega, sest pinnas kuivab siin väga kiiresti."

Tiitlikaitsja Tänak hoiab autoralli MM-sarja kuuendat kohta, jäädes üldliider Evansist maha 22 silmaga. Eestlane valmistus Mehhiko etapiks Hispaanias ja möödunud nädalavahetusel Portugalis toimunud kohalike meistrivõistluste etapil.

"Tunne on pärast testi hea," tunnistas Tänak WRC kodulehele. "Tunnen end autoga mugavalt. Teame, et on kohti, kus saame areneda. Teame, et võime olla veelgi paremad. Vaadates suurt pilti, saame aga aru, et meilt on veel palju rohkem tulemas."

"Enne Hispaania testi ei teadnud ma, kuidas auto kruusal käitub, aga nüüd ma õpin üha rohkem ja saan autot aina paremini tundma."

Mehhiko MM-ralli ajakava (Eesti aja järgi):

Neljapäev

Testikatse 5,51 km kl 18.01

SS1 Monster Energy Street Stage 1,12 km 04.06

SS2 Monster Energy Street Stage 1,12 km 04.32

Reede

SS3 El Chocolate 1 31,45 km 17.08

SS4 Ortega 1 17,24 km 18.16

SS5 Las Minas 1 13,69 km 19.14

SS6 Parque Bicentenario 2,71 km 20.12

hoolduspaus

SS7 El Chocolate 2 31,45 km 23.35

SS8 Ortega 2 17,24 km 00.43

SS9 Las Minas 2 13,69 km 01.41

SS10 SSS Autodromo Shell V-Power 1 2,33 km 03.21

SS11 SSS Autodromo Shell V-Power 2 2,33 km 03.26

SS12 Street Stage Leon 0,73 km 4:14

Laupäev

SS13 Guanajuatito 1 24,96 km 16.58

SS14 Alfaro 1 16,99 km 18.01

SS15 Derramadero 1 21,78 km 19.08

hoolduspaus

SS16 Guanajuatito 2 24,96 km 22.56

SS17 Alfaro 2 16,99 km 23.59

SS18 Derramadero 2 21,78 km 01.08

SS19 SSS Autodromo Shell V-Power 3 2,33 km 02.38

SS20 SSS Autodromo Shell V-Power 4 2,33 km 02.43

SS21 Rock & Rally Leon 1,62 km 03.26

Pühapäev

SS22 Otates 33,61 km 16.38

SS23 San Diego 12,76 km 17.56

SS24 El Brinco TESTIKATSE 9,64 km 19.18