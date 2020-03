Henri Drelli koduklubi teatas kahest koroonaviirusesse nakatunust

Itaalias mängiva Eesti korvpallikoondislase Henri Drelli koduklubi Pesaro liiget on nakatunud koroonaviirusesse, teatas klubi kolmapäeva pärastlõunal.

Nakatunute nimesid esialgu ei avaldatud, teates lisati vaid seda, et klubi teeb ülejäänud pallurite ja võistkonna personali turvalisuse nimel kõik, mis võimalik, vahendab Delfi.

Drell ütles Delfile, et ta on nüüdseks juba Eestis, nii et kui siin viirus levima ei hakka, tema tervisele ohtu pole. Drelli teada nakatusid kaks ametnikku.

"Olen tegelikult juba ammu kodus. Ei tahtnud seda varem avalikkusele öelda," rääkis Drell ja lisas, et pani ennast igaks juhuks 14 päevaks karantiini. Erialast trenni ta selle aja jooksul teha ei saa.

Pesaro näol on tegu esimese suurema korvpalliklubiga, kuhu koroonaviirus on ametlikult jõudnud.