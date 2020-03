Eesti-Läti ühisliiga finaalturniir viiakse Kuressaarest ära

Eesti Võrkpalli Liit sai täna Saaremaa vallavalitsuselt kirja, milles viidates Terviseameti 10. märtsil avalikustatud soovitustele, teatati valla otsusest mitte toetada finaalturniiri toimumist Kuressaares sel nädalavahetusel.

EVF aktsepteerib Saaremaa valla otsust ja üritab leida finaalturniiri korraldamiseks alternatiivseid lahendusi. Finaalturniiril osalevate klubide esimene valik on, et Final Four toimuks Eestis samadel kuupäevadel, 13. ja 14. märstil.

"Ootame ära Terviseameti kõige värskemad soovitused ning juhised. Kohe, kui on turniiri toimumise kohta uut informatsiooni, edastame selle ka üldsusele" kinnitas Eesti Võrkpalli Liidu peasekretär Helen Veermäe pressiteate vahendusel.